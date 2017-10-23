 الكويت ومصر تدينان الهجوم الإرهابي على حافلة شرطة في مملكة البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الكويت ومصر تدينان الهجوم الإرهابي على حافلة شرطة في مملكة البحرين

الكويت ومصر تدينان الهجوم الإرهابي على حافلة شرطة في مملكة البحرين
المناطق - واس

دانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة غرب العاصمة البحرينية المنامة مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 8 آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب الغاشم.
وشدد البيان على أن تلك الأعمال الخسيسة لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن بمملكة البحرين ، وأنها تؤكد على ضرورة تعقب مصادر دعم وتمويل وتدريب وإيواء تلك الجماعات الضالة التي تستهدف الأمن والاستقرار بدول المنطقة والعالم أجمع.

و أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة في منطقة “جد حفص” في مملكة البحرين وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا من رجال الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المصدر تأكيده وقوف دولة الكويت إلى جانب مملكة البحرين وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها, معربًا عن قناعته بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من عزم الأشقاء على مواصلة جهودهم في مواجهة الإرهاب ودحره..

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