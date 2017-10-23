الأمم المتحدة: نزوح 175 ألف عراقي بسبب المعارك بين بغداد وكردستان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 175 ألف عراقي غادروا منازلهم في محافظات أربيل ونينوى ودهوك العراقية، جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والوحدات الكردية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: “أعداد النازحين الذين هربوا من محافظات أربيل ونينوى ودهوك في شمال العراق، بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، بلغ حاليا أكثر من 175 ألف شخص”.

وأضاف: “عمال الإغاثة يقومون بمراقبة الوضع عن كثب، تحسبا لنزوح المزيد من السكان بسبب الاشتباكات في مناطق أخرى من البلاد”.

يشار إلى أن حدة التوتر بين بغداد وأربيل ازدادت عقب إجراء إقليم كردستان العراق استفتاء الانفصال في الـ25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”، وترفض العمل بنتائجه.

وعرضت حكومة الإقليم قبل أيام تجميد نتائج الاستفتاء ووقف العمليات العسكرية لبدء الحوار.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي، السيطرة على غالبية المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وأبرزها كركوك.

من جانب آخر، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا بإيقاف تحرك القوات العسكرية في الأراضي المتنازع عليها مع إقليم كردستان لمدة 24 ساعة.

وقال مكتب العبادي في بيان إن الأمر جاء “لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وكذلك في (معبر) فيشخابور والحدود الدولية فورا”.

وأضاف البيان أن قرار العبادي يهدف “لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد”.