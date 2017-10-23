القبض على ثلاثيني قام بسلب وافد وطعنه بـ ” قرية العليا “

تمكنت شرطة محافظة قرية العليا من القبض على مواطن قام بسلب وافد عربي وطعنه والهرب لوجهة غير معلومة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الساعة الحاديه عشر من صباح الخميس ٦-٢-١٤٣٩هـ تبلغت شرطه محافظة قرية العليا من وافد عربي عن تعرضه للسلب بعد الاعتداء عليه طعنا بالسكين وإصابته من قبل شخصين علي طريق الرياض -الرفيعة وسلب مبلغ مالي بحوزته والهرب لوجهة غير معلومة ، كما تبلغت بوقت لاحق شرطة المحافظة عن تعرض مركبة مواطن ثلاثيني للسرقة وهي بوضع التشغيل أثناء إيقافها بأحد مراكز التزود بالوقود بذات الطريق ، حيث هرعت الدوريات الأمنية بشرطة المحافظة لمباشرة البلاغين .

وأضاف أن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد المركبة المسروقة وإيقافها والقبض على قائدها والذي اتضح أنه مواطن ثلاثيني وتبين تورطه بحادثة سلب الوافد والاعتداء عليه بمشاركة زميل آخر له ، علاوة على سرقة مركبة المواطن و الهرب بها .

وبين أنه تمت إحالته واوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة فيما يجري العمل على متابعة زميله والقبض عليه.