ضمن فعاليات أسبوع الرضاعة العالمي فريق نسائي لتثقيف الطالبات بالكلية التقنية وجامعة الطائف

اختتم فريق التوعية والتثقيف لمعرض الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية والذي أقيم تحت شعار “رضاعة طبيعية مستدامة معا” بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مساء أول أمس, جولاته الميدانية لبعض الجهات التعليمية النسائية ضمن خطة الفعاليات للجنة المنظمة لتوسعة الفئة المستهدفة, حيث شملت كلا من جامعة الطائف والكلية التقنية للبنات .

وأوضحت رئيسة الفريق ومديرة برنامج دعم الرضاعة الطبيعية بصحة الطائف نوف العرابي إلى أن الفريق المكون من الاخصائيات إريج الشريف ونوره الحارثي من تخصصي الطائف قام خلال زيارته بإقامة معارض بجامعة الطائف وكلية التقنية بنات بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من النساء في سبيل نشر الثقافة الصحية بشأن الرضاعة الطبيعية وأهميتها وإبطال الإشاعات والممارسات الخاطئة للأم المرضع, والتي لا تساعد على نمو مولودها والحفاظ على صحتها, وتضيف أن المعرض اشتمل على قسم للمطبوعات والنشرات التوعوية والتثقيفية التي تركز على نشر الثقافة الصحية بأهمية الرضاعة الطبيعية بين الطالبات اللاتي هن أمهات المستقبل, كما أننا قمنا بالتركيز على إعداد برنامج للطالبات ومنسوبات الجامعة والكلية عن مخاطر الرضاعة الصناعية ودور الرعاية الصحية والمستشفيات في ممارسات الرضاعة المثلى ( أثناء الحمل ), وكيفية الإعداد للرضاعة في فترة ما قبل الولادة, وفحص أحوال الثدي وما يمكن عمله, وأنشطة دعم برامج الرضاعة في بناء ثقة الأم بنفسها عن طريق المثقفات الصحيات بعد الولادة لمساعدة الأم, وأيضا تم إيضاح دور المستشفيات للأم بعد الولادة, وفوائد ومزايا المساكنة للطفل خلال الـ ٢٤ ساعة في اليوم.

وأشارت العرابي أنهن قدمنا برنامج تثقيفي عن علاقة الأم والعمل وأسباب تحفل الثدي وطرق الوقاية منه وماهية التغذية التكميلية للرضع ولماذا يحتاجها الطفل نهاية الشهر السادس, ومخاطر البدء المبكر والبدء المتأخر في إدخال الأغذية الأخرى للأطفال, كما قدمت الهدايا والشعارات والمنشورات التعليمية للزائرات من الطالبات والعاملات بتلك الجهات, مقدمة شكرها لإدارة الكلية التقنية للبنات وجامعة الطائف شرط الطالبات لتعاونهن لإنجاح الزيارة.