جولات بلدية البدع المفاجئة على المطاعم وتغلق أحد المطاعم

أغلقت بلدية محافظة البدع بمنطقة تبوك خلال جولاتها الميدانية المفاجئة التي نفذتها مساء اليوم على المطاعم بمركز قيال مطعم والبعض الآخر طُلب منه مراجعة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عطاالله التويجري أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن وإنها تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية.

وأضاف التويجري أن البلدية تأكدت خلال جولاتها من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية مفيدًا أنه تم خلال هذه الجولة اغلاق مطعم, فيما تم إتلاف ومصادرة 8 حبات دجاج و ” 10 كيلو ” من السمك الغير صالح للاستهلاك الآدمي ، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

من جهته أكد مدير إدارة صحة البيئة بالبلدية أيمن بن سليم المسعودي أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة خاصة على المطاعم والبوفيهات المنتشرة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة، لمتابعة المطاعم لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة التي تقدم للمستهلكين.

وأضاف المسعودي أن أهمية دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بالرقم 940 الذي تم تفعيله .