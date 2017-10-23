 تجنب هذه الأطعمة لتنعم بنوم هادىء دون كوابيس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تجنب هذه الأطعمة لتنعم بنوم هادىء دون كوابيس

تجنب هذه الأطعمة لتنعم بنوم هادىء دون كوابيس
المناطق - الرياض

إذا كنت ممن يعانون الكوابيس المرعبة أثناء النوم، فإن من بين الأسباب المرجحة لذلك الإزعاج الليلي، تناول بعض الأطعمة.
وبحسب ما نقل موقع “بولد سكاي” فإن للأكل تأثيرا كبيرا على النوم، ولذلك يستحب الابتعاد عن أطعمة محددة قبل الخلود إلى النوم.
وينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن “الآيس كريم” بالنظر إلى عمله على تحفيز نشاط الدماغ، وحين يكثر النشاط في الدماغ فإن هناك احتمالا كبيرا لرؤية كابوس.
ويفضل أيضا الابتعاد عن منتجات الألبان مثل الجبن بسبب ما تحتوي عليه من “الأحماض الأميبية المتبلرة”، كما أن نبات “الكرفس” يحفز التبول ويؤدي أيضا إلى إزعاج النائم.
وقد تسبب الصلصة الحمراء كوابيس للنائم بسبب تحفيزها لنظام التمثيل الغذائي في الجسم وزيادتها لنشاط الدماغ.
ويوصي الخبراء بالابتعاد عن تناول الحلوى، إذ أظهرت دراسات طبية أن 31 في المئة من الكوابيس تنجم عن الحلويات.
وحتى يقطع من يرغب في نوم هادئ الطريق على الكوابيس، يجدر به أن يتفادى أكل “البيتزا” قبل النوم فضلا عن رقائق البطاطا “التشيبس”، والكولا، والقهوة، والثوم.

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