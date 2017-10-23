 مدير مياه جازان يقف على مشاريع الحرث الحدودية ضمن زياراته التفقدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ارتفاع عدد أثرياء العالم بنسبة ملحوظة .. 1542 مليارديرا مدير مياه جازان يقف على مشاريع الحرث الحدودية ضمن زياراته التفقدية تجنب هذه الأطعمة لتنعم بنوم هادىء دون كوابيس المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة بالبحرين جولات بلدية البدع المفاجئة على المطاعم وتغلق أحد المطاعم ضمن فعاليات أسبوع الرضاعة العالمي فريق نسائي لتثقيف الطالبات بالكلية التقنية وجامعة الطائف القبض على ثلاثيني قام بسلب وافد وطعنه بـ ” قرية العليا “ الأمم المتحدة: نزوح 175 ألف عراقي بسبب المعارك بين بغداد وكردستان الكويت ومصر تدينان الهجوم الإرهابي على حافلة شرطة في مملكة البحرين نظرا للإقبال من قبل الزوار رحلات إضافية بين فرسان وجازان غدا السبت “آل هيصم” يحصل على الماجستير في القانون من جامعة الملك خالد بامتياز التعاون يتقدم للمركز السابع بعد تغلبه على أحد بثلاثة أهداف

مدير مياه جازان يقف على مشاريع الحرث الحدودية ضمن زياراته التفقدية

مدير مياه جازان يقف على مشاريع الحرث الحدودية ضمن زياراته التفقدية
المناطق - جازان
وقف مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان  المهندس بندر بن ناصر جبر ميدانياً على مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي المنفذه و الجاري تنفيذها بمحافظة الحرث الحدودية وذلك برفقة مدير إدارة المشاريع المهندس حسن السهيمي وعدد من مسؤولي الإدارة وفرع خدمات المياه بمحافظة صامطة .
كما عقد محافظ محافظة الحرث أ. سفر الشهراني و مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان اجتماعا بحضور عدد من أعيان ومشايخ المحافظة وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقع خدمات المياه والصرف الصحي المنفذه والجاري تنفيذها والعمل معا على تذليل المعوقات التي تواجهه تنفيذ المشاريع وعمل خطة  تساهم في إيصال الخدمات لعدد من القرى في المحافظة إضافة إلى دعم مشاريع السقيا.
وأكد المهندس بندر جبر بأن هذه الزيارة تأتي للوقوف على الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين والمقيمين في محافظة الحرث والقرى التابعة لها تنفيذاً لتوجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير منطقة جازان وبمتابعة وإشراف من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ووكيل الوزارة لخدمات المياه المستمرة لضمان سير تنفيذ الأعمال المخطط لها.
والتقى المهندس الجبر خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم من خدمات المياه والصرف الصحي مؤكداً أن الاستماع لمطالبهم وقضاياهم أحد أهم أهداف الزيارات التفقدية للمشاريع في مختلف محافظات وقرى منطقة جازان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>