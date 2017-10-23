مدير مياه جازان يقف على مشاريع الحرث الحدودية ضمن زياراته التفقدية

وقف مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر ميدانياً على مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي المنفذه و الجاري تنفيذها بمحافظة الحرث الحدودية وذلك برفقة مدير إدارة المشاريع المهندس حسن السهيمي وعدد من مسؤولي الإدارة وفرع خدمات المياه بمحافظة صامطة .

كما عقد محافظ محافظة الحرث أ. سفر الشهراني و مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان اجتماعا بحضور عدد من أعيان ومشايخ المحافظة وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقع خدمات المياه والصرف الصحي المنفذه والجاري تنفيذها والعمل معا على تذليل المعوقات التي تواجهه تنفيذ المشاريع وعمل خطة تساهم في إيصال الخدمات لعدد من القرى في المحافظة إضافة إلى دعم مشاريع السقيا.

وأكد المهندس بندر جبر بأن هذه الزيارة تأتي للوقوف على الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين والمقيمين في محافظة الحرث والقرى التابعة لها تنفيذاً لتوجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير منطقة جازان وبمتابعة وإشراف من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ووكيل الوزارة لخدمات المياه المستمرة لضمان سير تنفيذ الأعمال المخطط لها.

والتقى المهندس الجبر خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم من خدمات المياه والصرف الصحي مؤكداً أن الاستماع لمطالبهم وقضاياهم أحد أهم أهداف الزيارات التفقدية للمشاريع في مختلف محافظات وقرى منطقة جازان.