 “آيفون X” يحقق مبيعات هائلة في 10 دقائق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“آيفون X” يحقق مبيعات هائلة في 10 دقائق

“آيفون X” يحقق مبيعات هائلة في 10 دقائق
المناطق - وكالات

حقق هاتف “آيفون 10″، مبيعات هائلة، صباح الجمعة، إذ نفد المخزون المتاح أمام الطلبات المسبقة في أقل من عشر دقائق، بالرغم من ثمنه المرتفع.

وينطلق سعر “آيفون 10” من 1300 دولار بالنسبة إلى سعة التخزين 64 جيغابايت، ويصل إلى 1500 دولار (سعة تخزين 256 جيغابايت)، وهو السعر الأعلى لهواتف “أبل”.

وأدى الطلب الكثيف للهاتف إلى وقوع مشكلات على المنصة الإلكترونية للبيع في أبل، وفق ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.

ومن المرتقب أن تصل الهواتف التي جرت طلبها الجمعة في الثالث من نوفمبر المقبل، لكن الشركة الأميركية لا تراهن على الهاتف الأحدث فقط لزيادة مبيعاتها.

وذكرت تقارير صحفية أن “أبل” حققت مبيعات متواضعة في الأسابيع التي تلت إطلاق “آيفون 8″، بخلاف ما كان يحصل في وقت سابق عقب طرح جهاز جديد.

ويقول منتقدو هواتف “آيفون” إن “أبل” أضحت تطرح نسخا جديدة من الهواتف، دون أن تكون قد أدخلت مزايا ثورية إلى الأجهزة، الأمر الذي يعزز إمكانيات منافسيها في سوق الهواتف الذاكية.

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