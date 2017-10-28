حفيد مؤسس الإخوان.. تطارده شكوى “جنسية” جديدة !!

بعد أيام من فتح تحقيق في اتهامات بتهمة الاغتصاب ضد حفيد مؤسس جماعة الإخوان، طارق رمضان، تم تقديم شكوى جديدة مشابهة.

وقال محامي المدعية اريك موران لوكالة “فرانس برس” إن “شكوى قدمت إلى مكتب النائب العام في باريس مساء الخميس مصحوبة بتفاصيل شرحتها موكلتي”.

وأضاف “أنها تنتظر بهدوء الرد على المحققين ولن تتحدث بعد الآن”. وأشار موران إلى أنه تلقى شهادات أخرى من نساء يفكرن في تقديم شكوى ضد المفكر بتهمة التحرش أو الاعتداء الجنسي.

وكانت هندا عياري، التي أصبحت ناشطة نسائية تقدمت في 20 الشهر الحالي بشكوى ضد رمضان بعد أن نشرت اتهاماتها له على فيسبوك، في خضم نقاش حول التحرش الجنسي في المجتمع.

وقال محاميها إن الشرطة استمعت إليها طوال 6 ساعات، الثلاثاء، في روان بنورماندي بعد تقديم شكوى في باريس بتهم “الاغتصاب والاعتداء الجنسي” و”التهديدات بالعنف والقتل”.

ونقلت “سكاي نيوز” عن صحيفة “لو باريزيان” أن المشتكية الجديدة “امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، اعتنقت الاسلام وتعاني من إعاقة في الساقين”، مؤكدة أنها تعرضت لعنف جنسي متوحش في فندق كبير جنوبي فرنسا خريف عام 2009.

وفي أعقاب الشكوى الأولى، نفى رمضان، من خلال محاميه ياسين بوزرو “رسميا هذه الادعاءات”، وقدم بدوره شكوى ضد “افتراءات” عياري.

ويبلغ رمضان، حفيد مؤسس الإخوان، حسن البنا، من العمر 55 عاما، هو أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد.