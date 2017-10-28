 حفيد مؤسس الإخوان.. تطارده شكوى “جنسية” جديدة !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد الجبير في 5 دقائق.. هذه تفاصيل مؤامرات الدوحة تصميم “غير معقول” لهاتف سامسونج الجديد وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية صورة إبل تعبر الصحراء بالقرب من الزلفي تثير الإعجاب حفيد مؤسس الإخوان.. تطارده شكوى “جنسية” جديدة !! “آيفون X” يحقق مبيعات هائلة في 10 دقائق ارتفاع عدد أثرياء العالم بنسبة ملحوظة .. 1542 مليارديرا مدير مياه جازان يقف على مشاريع الحرث الحدودية ضمن زياراته التفقدية تجنب هذه الأطعمة لتنعم بنوم هادىء دون كوابيس المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة بالبحرين جولات بلدية البدع المفاجئة على المطاعم وتغلق أحد المطاعم ضمن فعاليات أسبوع الرضاعة العالمي فريق نسائي لتثقيف الطالبات بالكلية التقنية وجامعة الطائف

حفيد مؤسس الإخوان.. تطارده شكوى “جنسية” جديدة !!

حفيد مؤسس الإخوان.. تطارده شكوى “جنسية” جديدة !!
المناطق - وكالات

بعد أيام من فتح تحقيق في اتهامات بتهمة الاغتصاب ضد حفيد مؤسس جماعة الإخوان، طارق رمضان، تم تقديم شكوى جديدة مشابهة.

وقال محامي المدعية اريك موران لوكالة “فرانس برس” إن “شكوى قدمت إلى مكتب النائب العام في باريس مساء الخميس مصحوبة بتفاصيل شرحتها موكلتي”.

وأضاف “أنها تنتظر بهدوء الرد على المحققين ولن تتحدث بعد الآن”. وأشار موران إلى أنه تلقى شهادات أخرى من نساء يفكرن في تقديم شكوى ضد المفكر بتهمة التحرش أو الاعتداء الجنسي.

وكانت هندا عياري، التي أصبحت ناشطة نسائية تقدمت في 20 الشهر الحالي بشكوى ضد رمضان بعد أن نشرت اتهاماتها له على فيسبوك، في خضم نقاش حول التحرش الجنسي في المجتمع.

وقال محاميها إن الشرطة استمعت إليها طوال 6 ساعات، الثلاثاء، في روان بنورماندي بعد تقديم شكوى في باريس بتهم “الاغتصاب والاعتداء الجنسي” و”التهديدات بالعنف والقتل”.

ونقلت “سكاي نيوز” عن صحيفة “لو باريزيان” أن المشتكية الجديدة “امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، اعتنقت الاسلام وتعاني من إعاقة في الساقين”، مؤكدة أنها تعرضت لعنف جنسي متوحش في فندق كبير جنوبي فرنسا خريف عام 2009.

وفي أعقاب الشكوى الأولى، نفى رمضان، من خلال محاميه ياسين بوزرو “رسميا هذه الادعاءات”، وقدم بدوره شكوى ضد “افتراءات” عياري.

ويبلغ رمضان، حفيد مؤسس الإخوان، حسن البنا، من العمر 55 عاما، هو أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>