تصميم “غير معقول” لهاتف سامسونج الجديد

تتجه شركة “سامسونغ” إلى طرح هاتف قابل للطي، ومن المرتقب أن يحمل اسم “سامسونغ غالاكسي إكس”، وفق ما نقلت تقارير صحفية.

وذكر موقع “ماشابل”، أن شركة “سامسونغ” وضعت تصميم الهاتف القابل للطي لدى المكتب الكوري الجنوبي لحقوق الملكية الفكرية.

ويرتقب أن يكون جهاز سامسونغ الذكي شبيها بهواتف “فليب” التي شاع استخدامها قبل سنوات طويلة، ويقوم تصميم “فليب” على ترابط جزئي الهاتف، وبخلاف النسخ السابقة من هواتف “فليب”، سيضم هاتف سامسونغ المثير شاشتين اثنتين كما لن تكون فيه لوحة مفاتيح بالأزرار إذ سيواصل العمل بخاصية البصمة.

ويرجح أن يتيح الهاتف المتقدم، الذي لم يجر الإعلان عنه رسميا حتى الآن، إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق خلال الوقت نفسه.

وتعكف الشركة الكورية الجنوبية على تطوير الهاتف منذ يناير الماضي، ومن المتوقع أن يجري طرحه في 2019.