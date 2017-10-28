 تصميم “غير معقول” لهاتف سامسونج الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تصميم “غير معقول” لهاتف سامسونج الجديد وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية صورة إبل تعبر الصحراء بالقرب من الزلفي تثير الإعجاب حفيد مؤسس الإخوان.. تطارده شكوى “جنسية” جديدة !! “آيفون X” يحقق مبيعات هائلة في 10 دقائق ارتفاع عدد أثرياء العالم بنسبة ملحوظة .. 1542 مليارديرا مدير مياه جازان يقف على مشاريع الحرث الحدودية ضمن زياراته التفقدية تجنب هذه الأطعمة لتنعم بنوم هادىء دون كوابيس المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة بالبحرين جولات بلدية البدع المفاجئة على المطاعم وتغلق أحد المطاعم ضمن فعاليات أسبوع الرضاعة العالمي فريق نسائي لتثقيف الطالبات بالكلية التقنية وجامعة الطائف القبض على ثلاثيني قام بسلب وافد وطعنه بـ ” قرية العليا “

تصميم “غير معقول” لهاتف سامسونج الجديد

تصميم “غير معقول” لهاتف سامسونج الجديد
المناطق - الرياض

تتجه شركة “سامسونغ” إلى طرح هاتف قابل للطي، ومن المرتقب أن يحمل اسم “سامسونغ غالاكسي إكس”، وفق ما نقلت تقارير صحفية.

وذكر موقع “ماشابل”، أن شركة “سامسونغ” وضعت تصميم الهاتف القابل للطي لدى المكتب الكوري الجنوبي لحقوق الملكية الفكرية.

ويرتقب أن يكون جهاز سامسونغ الذكي شبيها بهواتف “فليب” التي شاع استخدامها قبل سنوات طويلة، ويقوم تصميم “فليب” على ترابط جزئي الهاتف، وبخلاف النسخ السابقة من هواتف “فليب”، سيضم هاتف سامسونغ المثير شاشتين اثنتين كما لن تكون فيه لوحة مفاتيح بالأزرار إذ سيواصل العمل بخاصية البصمة.

ويرجح أن يتيح الهاتف المتقدم، الذي لم يجر الإعلان عنه رسميا حتى الآن، إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق خلال الوقت نفسه.

وتعكف الشركة الكورية الجنوبية على تطوير الهاتف منذ يناير الماضي، ومن المتوقع أن يجري طرحه في 2019.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>