شاهد الجبير في 5 دقائق.. هذه تفاصيل مؤامرات الدوحة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الخارجية، عادل الجبير، يشرح فيه الموقف السعودي من الأزمة مع قطر بطلاقة وصدق وحجة وبرهان بكلمات واضحة خلال خمس دقائق دحضت موقف الدوحة ومؤامراتها ضد جيرانهما.

وكان الجبير، قد قال خلال مشاركته في أعمال مؤتمر المركز البريطاني للعلاقات الدولية Chatham House في لندن الثلاثاء: “إن هناك قضايا أكبر بكثير يجب على السعودية التعامل معها، بما فيها تلك التي تتعلق بإيران وسوريا واليمن.

إلى ذلك، دعا الدوحة إلى تغيير سلوكها، قائلاً: “إذا تمكنا من تغيير سلوك الدوحة، فسنحصن ونقوي مجلس التعاون الخليجي في وجه إيران ومجابهة الإرهاب.”

وتابع قائلاً: “حين يتعلق الأمر بتصرفات الدوحة، فكلها أكاذيب، لاسيما في ما يتعلق بما تنقله وسائل إعلام موالية لها”، معتبراً أن تبرير بعض المنصات الإعلامية أو عدم إدانتها للتفجيرات الإرهابية أمر غير مقبول.