 “واحة شباب” يشخص الداء عن فراغ الشباب والتحديات التي تواجه الفتيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“واحة شباب” يشخص الداء عن فراغ الشباب والتحديات التي تواجه الفتيات

“واحة شباب” يشخص الداء عن فراغ الشباب والتحديات التي تواجه الفتيات
المناطق / بريدة

في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 8 صفر 1439هـ ، يتناول برنامج “واحة شباب” عبر التلفزيون السعودي من خلال قناة أجيال ، على عاتق من تقع مسؤولية النشاطات الشبابية ، لما للشباب من دور مهم في التنمية ، عطفاً على أن الشباب يشكلون النسبة الأعلى في نسبة عدد السكان.
“واحة شباب” يشخص الداء في عدم توفر الخطط والبرامج الكافية للشباب ، وما يهددهم من أزمات جديدة جراء المد العولمي الذي دخل العالم في نطاقه ، كمنظومة ثقافية سياسية اقتصادية اجتماعية ، وينتظر البرنامج وصف الدواء من الجهات المسئولة عن كيفية الاستفادة من أوقات الشباب ، وصقل الشخصية الشبابية ، وإكسابها المهارات والخبرات ، وتأهيلهم التأهيل المطلوب لضمان تكيفهم السليم مع المستجدات ، وتضافر الجهود لتحد من تفاقم الأزمات المستشرية في أوساط الشباب كالبطالة ، والفراغ ، وثورة التقنية ، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
كما يتناول البرامج العقبات والمعضلات التي تواجه الفتيات في الصناعة الوطنية بمختلف أنواعها ، كمنتج وطني ذو جودة عالية من أنامل أيادي سعودية ، ومعرفة التحديات التي تواجهها ، وما يتطابق مع إستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعمل المرأة في القطاع الخاص ، وما تعتمد على زيادة التوظيف والتدرج في الإحلال على المدى القصير ، وإمكانية شغلها بسعوديات وآلية الاستفادة من أدوات التوظيف.

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