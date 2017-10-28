 تسمم 13 طفل بالقيصومة بسبب مبيد حشري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تسمم 13 طفل بالقيصومة بسبب مبيد حشري

تسمم 13 طفل بالقيصومة بسبب مبيد حشري
حفرالباطن – سطام الفروان

تلقت مستشفى الولادة والأطفال بحفرالباطن ومستشفى القيصومة حالات تسمم لأطفال حيث انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل 13 طفل ، نتيجة تراشقهم بمبيد حشري أثناء اللعب.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الساعة الخامسة من مساء الخميس ٦/ ٢/ ١٤٣٩ تلقت شرطة محافظة حفرالباطن بلاغاً من مستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة ومستشفى القيصومة عن وصول ١٣ حالة تسمم لأطفال تتراوح أعمارهم من سنه ونصف وحتى الرابعة عشر عاماً نتيجة تراشقهم أثناء اللعب مبيداً حشريا أسفر ذلك عن وفاة طفلة في الخامسة من العمر فيما لا يزال بقية الأطفال يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة ، وباشر المختصون بالشرطة الإجراءات اللازمة للحادثة وإحالة أوراقها لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

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