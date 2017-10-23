دراسة: قلة النوم تؤدي إلى زيادة الوزن

توصلت دراسة حديثة إلى خطرا جديد من مخاطر قلة النوم الكثيرة يتمثل في قابلية الجسم لاكتساب الوزن الزائد.

توصل باحثون بريطانيون إلى أن النوم أقل من سبع ساعات في الليل يجعل الأشخاص يتناولون سعرات حرارية إضافية تقدر بـ385 سعرة حرارية في اليوم، وهو ما يعني زيادة في الدهون في منطقة الخصر بحوالي رطل كل أسبوع.

وقالت الدراسة وفقا لموقع روسيا اليوم نقلا عن “ديلي ميل” البريطانية إن نقص النوم يشكل خطرا على الأشخاص لأنه يؤدي إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالدهون في اليوم التالي بدلا من تناول وجبة خفيفة من الفواكه والخضروات.

وبعد تحليل حالات لـ172 شخصا لتحديد ما إذا كان لمدة النوم مساهمة في زيادة الوزن توصل فريق الدراسة إلى أن نقص النوم لديهم لم يدفعهم لتناول كمية أكبر من الطعام بل جعلهم يلجؤون لخيارات غير صحية.

وهذه الخيارات الضارة جاءت من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس والحلويات.

ويضطر الأشخاص بعد النوم بشكل غير كاف في الليل إلى تناول وجبات غنية بالدهون للحصول على الطاقة ما يؤدي إلى اتباع نظام غذائي غير صحي ولا يتضمن سوى كميات قليلة من البروتينات التي هي ضرورية لعمل خلايا الجسم.

ووجد الباحثون أيضا أن الذين ناموا أقل من 7 ساعات كانوا أقل عرضة للقيام بأي أنشطة في اليوم التالي، لذا فإن هذا ما يؤثر على قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية ومنع زيادة الوزن.

ويحتاج الجسم إلى حرق 500 سعرة حرارية في اليوم لفقدان رطل واحد من الوزن، لذلك، إذا كان الشخص يكتسب حوالي 400 سعرة حرارية يوميا بدلا من حرقها، فإن ذلك سينتهي بزيادة في الوزن في كل أسبوع.

ويوصي الخبراء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و64 عاما، بالحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة ويشددون على أن هذا امر حتمي للحفاظ على نظام غذائي صحي.