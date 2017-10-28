رسمياً: «واتساب» يتيح للمستخدمين ميزة إلغاء الرسائل

أضاف تطبيق التراسل الفوري واتس اب أخيراً القدرة على حذف الرسائل المحرجة التي جرى إرسالها عن طريق الخطأ قبل أن تتمكن الجهة المستلمة للرسائل من قراءتها.

ويأتي ذلك بعد أشهر من التحضير، وعملت الشركة المملوكة لمنصة التواصل الإجتماعي فيس بوك على توفير الميزة الجديدة لمستخدمي أجهزة أندرويد وآي أو إس وويندوز فون.

ويعد الشيء المزعج هو أنه على الرغم من تحديث صفحة الأسئلة الشائعة FAQ لإعلام المستخدمين حول الميزة الجديدة، لكن يبدو أن الشركة لم تطرح بعد الميزة الجديدة لجميع العملاء، لذلك يجب الانتظار قبل وصولها إلى الجميع، ويفترض أن لا يستغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تصل الميزة نظراً لأنه تم الإعلان عنها بالفعل ضمن صفحة الأسئلة الشائعة الرسمية.

وتسمى الميزة الجديدة “حذف للجميع” Delete for everyone، وسوف تكون متاحة للاستعمال لكل من الرسائل المرسلة إلى دردشات المجموعة والدردشات الفردية، وتشير الشركة إلى إنه سوف يجري استبدال جميع النصوص المحذوفة واستبدالها بتنبيه “تم حذف هذه الرسالة”.

ويمكن للمستخدمين اتباع هذه الخطوات للتحقق مما إذا كانت ميزة “حذف للجميع” قد وصلت إلى الهاتف عن طريق الذهاب إلى تطبيق واتس اب وفتح أي دردشة تحتوي على رسالة يرغب المستخدم في حذفها والنقر بشكل مستمر على الرسالة المعنية بحيث يجب أن تظهر الخيارات الموسعة في أعلى الشاشة، وتشير واتساب إلى أنه يجري إعلام المستخدم إذا لم تعمل الميزة.

ويمكن اختيار أكثر من رسالة واحدة لحذفها في نفس الوقت، وبعد اختيار الرسائل المراد حذفها ينبغي النقر على حذف “رمز سلة المهملات” وتحديد خيار “حذف للجميع”، بحيث تختفي الرسائل المحذوفة من الدردشة وكذلك من مركز التنبيهات بالنسبة للمرسل والمستقبل.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين خيار حذف الرسائل للجميع ضمن الدردشة خلال سبع دقائق من إرسال الرسالة الأولى، ويحتاج كل من المرسل والمستقبل إلى امتلاك أحدث إصدار من واتساب لتشغيل وظيفة حذف الرسائل، وتعمل الميزة مع جميع أنواع الرسائل بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو ملفات الصور المتحركة والمستندات.