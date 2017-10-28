الخارجية الأمريكية تطالب بمحاسبة النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية

علقت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم على قرارات آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في تقريرها الأخير الذي خلص إلى أن نظام الأسد استخدم غاز السارين في الأسلحة الكيميائية في الهجوم المروع الذي وقع في 4 أبريل 2017 وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في خان شيخون، سوريا.

وذكر بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية هيذر نويرت أن هذا التقرير الجديد يؤكد بشكل قاطع ما أعلنته الولايات المتحدة وكثيرون في المجتمع الدولي علنًا لعدة أشهر – أن نظام الأسد نفذ الهجوم البشع الذي وقع في 4 أبريل, الذي ذهب ضحيته المئات من المدنيين السوريين الأبرياء، بمن فيهم العديد من الأطفال.

وأدان بيان الخارجية بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان من خلال أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، مع تأكيد التزام الولايات المتحدة التام بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.