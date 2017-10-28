وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين في حادث تصادم بهجرة مكة

وقع صباح اليوم السبت حادث تصادم بطريق الهجرة بمكة المكرمة مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بعد اصطدام ثلاث مركبات واشتعال النار في إحداها.

وقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في تمام الساعه ١:٣٩ من صباح اليوم السبت بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم ثلاث سيارات واشتعال النار في إحداها في طريق الهجرة بعد البراشي للسيارات ووجود عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٢ فرقة اسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٤ اصابات بسيطة تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونقلت اصابتين إلى مستشفى النور التخصصي واصابيتن رفضتا النقل .