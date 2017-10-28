 دية الثلاثين مليون لعتق رقبة الزهيري تنتظر أهل الخير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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دية الثلاثين مليون لعتق رقبة الزهيري تنتظر أهل الخير

دية الثلاثين مليون لعتق رقبة الزهيري تنتظر أهل الخير
المناطق_الرياض

ناشد والد ووالدة السجين مشعل بن محمد ال مدهش الزهيري ، الذي يمكث في سجون المنطقة الشرقية منذ أربع سنوات؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورجال الأعمال وأهل الخير بالمساهمة في عتق رقبة فلذة كبديهما من حد السيف، مشيرين إلى أن المبلغ المطلوب لإنقاذ ابنيهما من القصاص 30 مليون ريال.

وقالا والدي السجين: نحن “لم نذق النوم منذ أن أودع ابننا في السجن، ومع موعد اقتراب القصاص، وذوو الدم لهم فضلٌ كبيرٌ علينا؛ حيث تنازلوا عن ابننا مشعل مقابل دية تُقدّر بـ 30 مليون ريال.

وأضافا: نحن “نموت في اليوم مائة مرة بسبب قلة المهلة المقررة لتسليم الدية مؤملين الخير في الله عز وجل ثم في ولاة أمرنا وفي رجال الأعمال وأهل الخير لسدادها .

وأردفا قائلين: نناشد الأسرة المالكة وأهل الخير مساعدتنا وتفريج كربتنا، وندعو الله لكل مَن يشارك في هذا العمل أن يحفظه الله في دينه وماله وأهله.

الجدير بالذكر أن هناك حساب قد فُتح في مصرف الراجحي باسم إمارة المنطقة الشرقية.. دية وليد حامد المالكي برقم (104608010622699).

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