للمرة الثانية “معلمة دون علمها” .. “ابتسام العامري” :راتبي 4580 ريال صرف لمدة 5 سنوات ولم استلم ريالاً واحداً !!

في حادثة جديدة شبيهة بتلك التي وقعت قبل أيام للمعلمة أمل الغامدي، بعدما كشف حساب المواطن تعيينها دون علمها، اكتشفت مواطنة أخرى تعيينها دون علمها منذ عام 1422 كمعلمة رياضيات في إحدى الثانويات بمنطقة عسير، وصرف رواتبها لمدة 5 سنوات دون أن يدخل حسابها ريال واحد، على حد قولها.

وبحسب صحيفة “مكة” أفصحت ابتسام العمري عن تفاصيل قصتها أنها كانت معلمة رياضيات على بند 105 في الثانوية الأولى بمحايل عسير لمدة سنتين قبل أن تطلب إجازة استثنائية عام 1421 ولم تعد بعدها للعمل، ولم تقدم استقالتها ظنا منها أن الأمر ستحسمه الوزارة نظير غيابها، إلا أن السنوات الـ17 التالية كشفت لها عن الأمر بشكل صادم.

وقالت إنها استمرت في التعليم لمدة سنيتن، ثم طلبت إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر وعادت إلى مدينة جدة، وبعد انتهاء المدة لم تعد مرة أخرى إلى المدرسة التي كانت تعمل بها، ولم تقدم استقالتها أو تطلب طي قيدها بحكم أن الوزارة ستطوي قيدها بشكل تلقائي.

واكتشافها الأمر كان بسبب حرمانها من التقديم على الوظائف الحكومية، إضافة إلى التقديم على أي خدمة مقدمة للعاطلين عن العمل مثل «حافز»، وذلك بحجة أنها لا تزال على رأس العمل كمعلمة على بند 105 في الثانوية الأولى بمحايل عسير، رغم تركها لتلك الوظيفة منذ عام 1421، أي ما يقارب الـ17 عاما، موضحة أن بداية علمها بالمشكلة كانت في عام 1433هـ حين قررت التقديم على نظام حافز، وحينها راجعت الخدمة المدنية لتطلب منهم بيان خدمة، فأكدوا لها أنها لا تزال على رأس العمل، وعندما راجعت فرع وزارة التعليم بمنطقة الرياض عام 1434 أكد لها هو الآخر أنها لا تزال على رأس العمل في نظام المعارف الذي كانت تعمل به وزارة التعليم، فأخبروها أنها ثبتت كمعلمة رياضيات في مدينة أبها على المستوى الثالث المرتبة 72 براتب 4580 بتاريخ 16 /‏10 /‏1422، بعد أن كانت معينة على بند 105 كمعلمة في الثانوية الأولى بمحايل عسير. فطلبت منهم طي قيدها حتى تتمكن من التقديم على الوظائف الإدارية الحكومية.

وأفادت العمري بأن فرع وزارة التعليم أوضح لها بأن الوزارة وبعد أن صدر قرار التثبيت، استمرت في صرف الرواتب لها لمدة 5 سنوات؛ مؤكدة أنها لم تتسلم أيا من تلك الرواتب المصروفة طوال تلك السنوات الخمس.