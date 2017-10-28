 بعد منعه من الدخول في مطار جدة.. السماح بدخول ابن مواطنة للمملكة للقاء والدته ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد منعه من الدخول في مطار جدة.. السماح بدخول ابن مواطنة للمملكة للقاء والدته !

بعد منعه من الدخول في مطار جدة.. السماح بدخول ابن مواطنة للمملكة للقاء والدته !
المناطق_جدة

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مساء أمس على السماح بإدخال وافد أردني ابن لمواطنة سعودية بعد أن علق في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على خلفية إجراءات جنائية سُجلت ضده منذ عشر سنوات قبل أن يغادر البلاد ومنعته الأجهزة الأمنية بالمطار من الدخول.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أنه عرض الموضوع على أنظار وزير الداخلية، ووافق على دخوله وكانت والدته تنتظر وصول ابنها بعد أن تم منحه تأشيرة دخول من سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان للعودة لوالدته بعد وفاة والده وغيابه عنها منذ عشر سنوات.

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