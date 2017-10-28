هيئة محلفين توافق على التهم الأولى بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

وافقت هيئة محلفين كبرى على الاتهامات الأولى في التحقيق الاتحادي في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وفقاً لما ذكرته شبكة “سى إن إن” الاخبارية مساء أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر تم اطلاعها على القضية.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن التهم التي تمت الموافقة عليها تهم نهائية، ويمكن اعتقال الأشخاص المتهمين اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وتم تعيين مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق روبرت مولر في مايو لقيادة التحقيق المستقل في جهود الحكومة الروسية للتأثير على انتخابات الرئاسة عام 2016 والمسائل ذات الصلة.

وتم توسيع التحقيق ليشمل الاتصالات الروسية المزعومة مع فريق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2016.