 هيئة محلفين توافق على التهم الأولى بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالملابس البرتقالية والمسدس.. داعش يهدد بتصفية مدرب فرنسا “العمل” تسمح بـ”حاضنات منزلية”.. وهذه هي الشروط ! الأرصاد: الغبار يضرب «8» مناطق في المملكة هيئة محلفين توافق على التهم الأولى بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية وظائف مؤقتة بنظام الاستعانة لحملة الماجستير بجامعة الملك فيصل بعد منعه من الدخول في مطار جدة.. السماح بدخول ابن مواطنة للمملكة للقاء والدته ! للمرة الثانية “معلمة دون علمها” .. “ابتسام العامري” :راتبي 4580 ريال صرف لمدة 5 سنوات ولم استلم ريالاً واحداً !! دية الثلاثين مليون لعتق رقبة الزهيري تنتظر أهل الخير وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين في حادث تصادم بهجرة مكة بدعم مالي يصل لـ200 مليار..كيف استفادت المملكة من هيكل الحزم التحفيزية في العالم؟ الخارجية الأمريكية تطالب بمحاسبة النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية رسمياً: «واتساب» يتيح للمستخدمين ميزة إلغاء الرسائل

هيئة محلفين توافق على التهم الأولى بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

هيئة محلفين توافق على التهم الأولى بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية
المناطق_وكالات

وافقت هيئة محلفين كبرى على الاتهامات الأولى في التحقيق الاتحادي في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وفقاً لما ذكرته شبكة “سى إن إن” الاخبارية مساء أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر تم اطلاعها على القضية.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن التهم التي تمت الموافقة عليها تهم نهائية، ويمكن اعتقال الأشخاص المتهمين اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وتم تعيين مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق روبرت مولر في مايو لقيادة التحقيق المستقل في جهود الحكومة الروسية للتأثير على انتخابات الرئاسة عام 2016 والمسائل ذات الصلة.

وتم توسيع التحقيق ليشمل الاتصالات الروسية المزعومة مع فريق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2016.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>