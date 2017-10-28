 وظائف مؤقتة بنظام الاستعانة لحملة الماجستير بجامعة الملك فيصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وظائف مؤقتة بنظام الاستعانة لحملة الماجستير بجامعة الملك فيصل

وظائف مؤقتة بنظام الاستعانة لحملة الماجستير بجامعة الملك فيصل
المناطق_أبها

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لحملة درجه الماجستير من المواطنين السعوديين(رجال) وذلك للاستعانة بهم وفق التخصصات التالية:

ماجستير إدارة أعمال :

على أن تكون لدية خبرة عملية في الجودة ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

– ماجستير إدارة أعمال تخصص محاسبة.

– ماجستير إدارة أعمال تخصص تسويق.

– ماجستير علوم حاسب آلي تخصص نظم معلومات.

 وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور/ عبدالله بن حمود النفيعي أنه يشترط للتقديم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب من جامعة معترف بها مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ولا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط أدناه وذلك اعتباراً من يوم الأحد 9-2-1439 9هـ وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء بتاريخ 12-2-1439هـ علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية .

وللتقديم من خلال موقع الجامعة:

https://www.kfu.edu.sa

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