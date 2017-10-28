الأرصاد: الغبار يضرب «8» مناطق في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية وحائل والقصيم والجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على طريف والقريات وعلى مرتفعات جازان و عسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج