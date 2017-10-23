 بريطانيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بريطانيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا

بريطانيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا
المناطق_وكالات

حضّت بريطانيا مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على سوريا بعد أن حمّلتها لجنة خبراء أممية مسؤولية الهجوم الكيماوي على خان شيخون.

وقالت اللجنة المشتركة التي تضم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وخبراء أمميين إن القوات السورية ألقت القنبلة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب حيث قتل 87 شخصاً ثلثهم أطفال.

وقال سفير بريطانيا ماثيو رايكروفت للصحافيين: الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون.

وأضاف : يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي أن يتحرّك بناء على هذه النتائج وأن يفرض العدالة، موضحاً أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا.

 

واتهمت بريطانيا موسكو “بالتستر” على سوريا وقال رايكروفت إن على روسيا أن تجد بوصلتها الأخلاقية وأن تدعم محاسبة مرتكبي هجوم خان شيخون.

وقالت السفيرة الأمريكيّة نيكي هايلي إنّ على مجلس الأمن توجيه رسالة واضحة بأنه لن يتم التساهل مع استخدام الأسلحة الكيماوية.

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