 اليمن: الحوثي ورجاله يخترقون وسائل الإعلام الموالية للمخلوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اليمن: الحوثي ورجاله يخترقون وسائل الإعلام الموالية للمخلوع

اليمن: الحوثي ورجاله يخترقون وسائل الإعلام الموالية للمخلوع
المناطق_وكالات

قال مصدر مقرب من المخلوع صالح، إن عناصر حوثية اخترقت حزب المؤتمر الشعبي العام ووسائل الإعلام الموالية لصالح، موضحاً أن سبب إقالة رئيس المركز الإعلامي في الحزب، أحمد الحبيشي، هو تعاونه مع الحوثيين.

وكشف مصدر يمني آخر أن إعفاء رئيس المركز الإعلامي في الحزب أحمد الحبيشي، جاء بعد عمله ضد المؤتمر واليمن وتعامله مع إيران، فيما أكد مصدر ثالث أن الحبيشي يعمل في السر ومن وقت بعيد لمصلحة الحوثي، وأنه التزم الصمت حيال الانتهاكات الحوثية المتكررة، موثقاً ذلك بظهور الحبيشي أكثر من مرة، على قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين.

من جانبه، أوضح مصدر مقرب من المخلوع علي صالح، أن إقالة الحبيشي جاءت بسبب إساءته إلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني، وتوجيهه التهم إليه بتهريب الرئيس عبدربه منصور هادي من صنعاء.

ولفت المصدر إلى تزايد المخاوف والشكوك بين أعضاء المؤتمر الشعبي، لاسيما بعد تمكن الحوثي من اختراق الحزب وزرع خلايا له داخل تركيبته، إضافة إلى وجود خلافات بين طرفي الانقلاب تؤكد خداع تحالفهما وزيف إعلامهما، مؤكداً أن النزاع بين الطرفين يتواصل على مختلف الأصعدة، وأن السبب الرئيس لإقالة الحبيشي هو تعاونه مع الحوثيين.

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