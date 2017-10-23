“رجل أمن” بالدوريات السرية ينشر مداهمة أمنية في “السناب شات”!

قالت صحيفة محلية أن شرطة العاصمة المقدسة أحالت أحد أفراد الدوريات السرية بدوريات الأمن في العاصمة المقدسة إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه بعد أن قام بتصوير مداهمة أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرا، وقد نشر التصوير في برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات” دون وجود أي تصريح رسمي لديه .

وبحسب “عين اليوم” كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية قد دعا المواطنين والمقيمين بالتوقف عن نشر معلومات وصور العمليات الأمنية قبل اكتمالها، والإعلان رسميا عنها، وبيّن أن تصوير العمليات وتناولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يعرّض رجال الأمن لمخاطر.