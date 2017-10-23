 400 مليون دولار جوائز «الفيفا» لمونديال روسيا 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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400 مليون دولار جوائز «الفيفا» لمونديال روسيا 2018

400 مليون دولار جوائز «الفيفا» لمونديال روسيا 2018
المناطق_وكالات

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوائز قيمتها 400 مليون دولار للمنتخبات المشاركة في مونديال 2018 في روسيا، بزيادة قدرها 12% مقارنة ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل حين بلغ إجمالي قيمة الجوائز 358 مليون دولار.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، في مؤتمر صحافي بالهند التي تستضيف حالياً بطولة كأس العالم تحت 17 سنة: أعتقد أن هذه إشارة إيجابية فيما يتعلق بالصحة المالية لفيفا.

وأبرز إنفانتينو أن فيفا منذ عامين كان له سمعة مسمومة وكانت تواجهه صعوبات في التحدث حتى مع الرعاة، لكن الآن انفتحت الأبواب، وبدأت الأموال تدخل لأنه أصبح مؤسسة أكثر شفافية بين تغييرات أخرى.

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