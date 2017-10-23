أمانة الشرقيةً تعتزم رفع اسم ٦٠ مستثمر متعثرين في السداد الى “سمة”

كشفت امانة المنطقة الشرقيةً عن عزمها رفع اسماء ٦٠ مستثمر الى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، والتي تتضمن الدفعة الاولى ضمن قائمة مستثمرين لم يلتزموا بدفع مستحقاتهم للامانة نظير المواقع الاستثمارية التي قاموا باستثمارها من الامانة .

واوضح المدير العام لإدارة الاستثمارات في أمانة المنطقة الشرقيةً المهندس زياد السويدان ان هذه القائمة تمثل الدفعة الاولى وانه سيتم تحديث القائمة كل ثلاثة اشهر، مشيرا الى ان الامانة قامت خلال الفترة الماضية بأشعار هؤلاء المستثمرين بضرورة السداد وتم منحهم مدة كافية اكثر من مرة فيما تم اتباع الإجراءات النظامية لإشعارهم بالسداد ، ولكن لم يتم السداد من قبل المستثمرين .

وقال ان المبالغ الاستثمارية التي يتم تحصيلها تخصص في دعم برامج الصيانة والتشغيل وتعتبر احد ايرادات الامانة ، مؤكدا ان الامانة جاده وماضيه قدما في تحصيل مستحقاتها من المتخلفين عن السداد و ستتخذ الامانة جميع الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها . حيث ان الخطوة القادمة هي رفع دعاوي قضائية على المتخلفين عن السداد، وسيتم تخصيص المبالغ المحصلة لتسديد تكاليف التشغيل والصيانة . ضمن سعي الامانه لتحقيق الاكتفاء المالي الذاتي

ولفت الى ان هذا الإجراء يأتي ضمن تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع شركة “سمة” لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات، اذ تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية وحفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة “سمة” وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قبل القطاع. اضافة الى انها تساهم في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية.

وشدد السويدان على ان الأسماء التي سيتم رفعها الى “سمة” تم التواصل معهم خلال الفترة الماضية بجميع الطرق لإشعارهم بضرورة السداد نظير المواقع الاستثمارية الا انهم لم يلتزموا حتى الان بالسداد وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من خلال رفع أسمائهم الى “سمة“

وكشف السويدان انه مستقبلا لن يتم التعاقد مع اي مستثمر قبل التأكد من سجله في “سمة”، وانه لا يوجد عليه اي تعثرات مالية