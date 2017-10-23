 بلدية غرب الدمام تسلم ٩ طن من الخضار والفواكة للجمعيات الخيرية خلال العام الهجري 1438هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بلدية غرب الدمام تسلم ٩ طن من الخضار والفواكة للجمعيات الخيرية خلال العام الهجري 1438هـ

بلدية غرب الدمام تسلم ٩ طن من الخضار والفواكة للجمعيات الخيرية خلال العام الهجري 1438هـ
المناطق_الدمام

حررت بلدية غرب الدمام، ١٢٠٠ انذار على محال مخالفة وذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذتها خلال العام الهجري المنصرم ١٤٣٨هـ .

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني في (تصريح صحافي)  نفذت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الاسواق جولاتها الميدانية على المحال الغذائية خلال العام الهجري المنصرم على 2700 محل محل وجهت خلالها  عدد (1200) انذار على المحلات المخالفة للأنظمة ولوائح الجزاءات والمخالفات البلدية .

وأضاف :  نتج عن هذه الجولات الميدانية إزالة عدد (95) بسطة و (64) عربة وصندقة تستخدم لعرض الخضار والفواكه . مشيراً إلى التنسيق مع الجمعيات الخيرية التي تسلمت ما يقارب (9) طن من الخضار والفواكه المصادرة من قبل إدارة الاسواق بالبلدية.

وأكد القحطاني ان البلدية لا تالو جهداًُ في متابعة المحلات والباعة الجائلين في المنطقة وتنفيذ بحق المخالفين منهم ما تنصه لائحة الجزاءات والغرامات وانظمة البلدية

 كما دعا رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات والطوارئ 940 

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