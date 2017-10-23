 فرار 175 ألف نازح من مناطق النزاع بين بغداد وأربيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرار 175 ألف نازح من مناطق النزاع بين بغداد وأربيل المركزي اليمني: نواجه عجزاً كبيراً بعد استنزاف الاحتياطي من قبل الميلشيا الانقلابية أمانة الشرقية تطلق عمليات التفعيل للمنظومة الرقمية للمخالفات والمراقبة الميدانية الشركات السعودية تعقد صفقات وتتهيأ للاستثمار داخل الأراضي العراقية بلدية غرب الدمام تسلم ٩ طن من الخضار والفواكة للجمعيات الخيرية خلال العام الهجري 1438هـ أمانة الشرقيةً تعتزم رفع اسم ٦٠ مستثمر متعثرين في السداد الى “سمة” قصة وراء بيع ساعة ممثل أميركي بأكثر من 17 مليون دولار “رجل أمن” بالدوريات السرية ينشر مداهمة أمنية في “السناب شات”! 400 مليون دولار جوائز «الفيفا» لمونديال روسيا 2018 نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيد العريف حسن الأعجم اليمن: الحوثي ورجاله يخترقون وسائل الإعلام الموالية للمخلوع بريطانيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا

فرار 175 ألف نازح من مناطق النزاع بين بغداد وأربيل

فرار 175 ألف نازح من مناطق النزاع بين بغداد وأربيل
Displaced Iraqi families evacuate from the modern town of Hatra and neighbouring villages, near the eponymous UNESCO-listed ancient city, southwest of the northern city of Mosul, on April 26, 2017, as pro-government Hashed al-Shaabi (Popular Mobilisation) paramilitary forces advance during an offensive to retake the area from Islamic State (IS) group fighters. Hatra is the latest important archaeological site to be recaptured from IS. Jihadists had embarked on a campaign of destruction against archaeological sites after they seized swathes of Iraq and Syria in a lightning 2014 offensive. The full extent of the harm to Hatra remains unclear. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE
المناطق_وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 175 ألف نازح فروا من محافظات أربيل ونينوى ودهوك العراقية منذ نشوب الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان منتصف تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد ذكر في بيان، الجمعة، أنه أمر بإيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة ضد القوات الكردية في شمال العراق.

وقال البيان إن الخطوة تهدف “لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وكذلك في فيشخابور والحدود الدولية فوراً، وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>