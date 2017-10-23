فرار 175 ألف نازح من مناطق النزاع بين بغداد وأربيل

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 175 ألف نازح فروا من محافظات أربيل ونينوى ودهوك العراقية منذ نشوب الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان منتصف تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد ذكر في بيان، الجمعة، أنه أمر بإيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة ضد القوات الكردية في شمال العراق.

وقال البيان إن الخطوة تهدف “لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وكذلك في فيشخابور والحدود الدولية فوراً، وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد”.