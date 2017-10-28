 مراسل تلفزيون إيران متهم بتهريب سلاح.. والسلطات الإيطالية تعتقله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مراسل تلفزيون إيران متهم بتهريب سلاح.. والسلطات الإيطالية تعتقله

مراسل تلفزيون إيران متهم بتهريب سلاح.. والسلطات الإيطالية تعتقله
المناطق - وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني اعتقال مراسله في #إيطاليا، حميد معصومي نجاد، في مطار ميلانو لدى مغادرته إلى طهران صباح الجمعة.

وبينما ذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني “IRIB” أن المراسل كان عائداً إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع أحد أقربائه، واعتقل لأسباب مجهولة، أفادت صحيفة “كيهان لندن” الناطقة بالفارسية من العاصمة البريطانية، أن معصومي نجاد سبق أن اعتقل في إيطاليا سابقاً بتهم تهريب السلاح إلى إيران والعمل كنعصر رفيع في أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وبحسب الصحيفة التي نقلت عنها “العربية”، فقد بقي معصومي نجاد محتجزاً لدى أجهزة الأمن الإيطالية عام 2010 لمدة شهرين حتى أطلق سراحه بعد تهديد إيران بملاحقة الصحافيين الإيطاليين ومعاملتهم بالمثل.

وتقول الصحيفة إن معصومي نجاد يعمل بشكل غير رسمي لصالح التلفزيون الإيراني.

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