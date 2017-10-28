الذويبي في يوم موهبة الإثرائي للموهوبين:”أنتم الحالمون الذي يحتاجهم الوطن في القريب العاجل”

برعاية وإشراف من مساعد المدير العام لتعليم الطائف أ. فهاد الذويبي نظم مركز الموهوبين بالطائف صباح اليوم السبت الثامن من شهر صفر لعام١٤٣٩هـ ( برنامج اليوم الإثرائي ) لأكثر من ٨٠ طالباً من مختلف المراحل التعليمية، ويهدف البرنامج لإكساب الطلاب المجتازين لمقياس موهبة العام الماضي مهارات في البحث العلمي والقيادة والإبداع والذكاء الصناعي من خلال إثارة الفضول العلمي لديهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية.

وكذلك تعريف الطلاب الموهوبين بأقسام وإمكانيات مركز الموهوبين بالطائف، وبرامج الرعاية التي يقدمها لهم .

بالإضافة لإكسابهم بعض المهارات في مجال الابتكار .

وفي أثناء لقاء “الذويبي”مع الطلاب المشاركين في يوم موهبة الإثرائي حثهم على بذل المزيد من الجهد لأنهم نخبة من الحالمين الذي عرج سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه عليهم في كلمته الأخيرة حول المدن الذكية

فبعطاء وإبداع أمثالكم من الجيل الموهوب يستمر العمل لإزدهار الوطن ونموه نحو تحقيق أهداف الرؤية السديدة .

وبين مدير إدارة الموهوبين بالطائف أ. بندر الحارثي أن اليوم الإثرائي من أهدافه استثمار طاقات الطلاب الإبداعية والعقلية وتوجيهها لما يحقق أهدافهم الشخصية وبالتالي لما يسد احتياجاتهم وذلك لمواجهة التحديات العصرية، لافتا أنه لتحقيق الهدف المنشود تم اختيار هذه الفترة صباح اليوم السبت لتناسب ظروف الطلاب .

وفي الختام قدم مدير مركز الموهوبين ا. تركي الربيعي شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية على دعمه وحرصه لما يخدم الطالب الموهوب وشكر الطلاب على تجاوبهم وحضورهم ولأولياء أمورهم على حرصهم وثقتهم في مركز الموهوبين وبرامجه وجميع المشرفين والعاملين في البرنامج، معبرًا عن سعادته بنجاح البرنامج ليكون حافزًا للجميع في القادم منها.