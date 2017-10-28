نائب أمير الشرقية يلتقي شباب وشابات الأعمال بغرفة الأحساء ويطّلع على خططهم وأعمالهم

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بعد صلاة الجمعة من يوم أمس، لجنة شباب وشابات الأعمال بغرفة الأحساء، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وذلك بمركز أرض الحضارات بمشروع تطوير جبل القارة بالأحساء.

وكان في استقبال سموه الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء والأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة والأستاذ مشاري بن عبدالمحسن الجبر رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة وشباب وشابات الأعمال بالأحساء.

واطلع سمو الأمير أحمد على أعمال ومنجزات اللجنة ومبادراتها المتنوعة في سبيل دعم مشاركة شباب الأحساء في بناء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دورها في رفع وعي الشباب بأهمية خدمة الوطن من خلال تشجيعهم على عرض أفكارهم الريادية وابتكاراتهم في مجال الأعمال وإبداعاتهم في خدمة مجتمعهم والعمل الحر.

وأكد سمو الأمير خلال اللقاء أهمية أن يتولى الشباب والشابات زمام المبادرة، وتأهيل أنفسهم وتطوير قدراتهم بالمهارات اللازمة لخوض غمار سوق العمل والأعمال مبينًا أن الشباب سيجد المجتمع بكافة هيئاته وفئاته مساندًا له، متى ما وجد المبادرة الجدية، مشددًا على أهمية مراعاة هوية الأحساء، والاهتمام بموروثها الثقافي والحضاري الذي تتميز به، حيث أن هوية الأحساء وتراثها العريق يتطلب العناية والاهتمام من فئات المجتمع كافة.

ونوه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالترابط الاجتماعي الذي تتمتع به الأحساء مما يمنح قطاع الأعمال ميزةً نسبيةً، وقال سموه: “إن لكل محافظة في المنطقة الشرقية أولويات تنموية يجب أن يعمل عليها أبناء المحافظة بأنفسهم، ويبذلوا جهدهم بالشراكة مع مختلف الجهات، والعمل على تفعيل مشروعات الاستثمار الاجتماعي لتنمية وتطوير المحافظة”.

ومن جهته أوضح الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة أن الترتيبات جارية لتدشين مشروع حاضنة أعمال الغرفة في الربع الاول من العام القادم 2018، بمشيئة الله، مبينًا أن الحاضنة ستكون لجميع شباب وشابات الأحساء وأنها ستتيح فرصًا حقيقية للشباب لتحويل أفكارهم الإبداعية والمبتكرة إلى مشاريع منتجة وفرص تجارية ومنتجات منافسة على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء جرى التقاط عدد من الصور التذكارية والجماعية مع سموه، وتلقى سموه هديةً تذكاريةً من غرفة الأحساء وكذلك لجنة شباب وشابات الأعمال بالغرفة.

يُشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية، إلى الأحساء والتي شملت عددًا من الجهات الحكومية والإدارات للاطلاع على خططها المستقبلية التي تخدم الوطن والمواطن، وكذلك زيارة عدد من الأسر المعروفة بالأحساء وتدشين بعض المشروعات والبرامج التنموية.