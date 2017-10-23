لماذا عليك الاستحمام بماء بارد ؟!

توصلت دراسة أجريت على 3000 شخص، أن الاستحمام بماء بارد يقلل من فرص أخذ الأشخاص إجازات مرضية.

وأكد الباحثون في جامعة “نيويورك” أن الاستحمام بماء بارد يعمل على توفير معدلات الطاقة، على غرار احتساء فنجان من القهوة.

وشدد الباحثون على أن السبب لا يزال غير واضح، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات الحيوانية إلى أن التعرض للإصدارات الباردة تعزز من القدرة على تحمل الألم. كما أفاد المشاركون في الدراسة بأن الاستحمام بالماء البارد يعزز شحنات الطاقة في جسم الإنسان.

وتشير البيانات إلى أن الاستحمام بالماء البارد لمدة 30 يوما أدى إلى انخفاض الإجازات المرضية المبلغ عنها والانقطاع عن العمل بين البالغين.