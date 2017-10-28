 الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من مليون حبة “كبتاجون” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من مليون حبة “كبتاجون” المملكة تطالب مجلس الأمن الدولي بمواجهة التحديات التي تحرم المرأة والمجتمع بأسره من التطور والازدهار هيئة تقويم التعليم تعتمد المعايير والمسارات المهنية للمعلمين نائب أمير الشرقية يلتقي شباب وشابات الأعمال بغرفة الأحساء ويطّلع على خططهم وأعمالهم تكريم الفائزين جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في دورتها الأولى الذويبي في يوم موهبة الإثرائي للموهوبين:”أنتم الحالمون الذي يحتاجهم الوطن في القريب العاجل” الأمير سلطان بن سلمان يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل ملتقى آثار المملكة.. الاثنين غرفة الشرقية تختتم فعاليات معرض وظائف 2017 بأكثر من 20 ألف زائر مراسل تلفزيون إيران متهم بتهريب سلاح.. والسلطات الإيطالية تعتقله نجاح القمة الأمريكية – الإسلامية لا تزال ثمارها تتوالى على المملكة كل يوم صورتان لطريق الملك فهد بالرياض.. والفارق الزمني 30 عاما ! ولي العهد: بلاكروك وبلاكستون تخططان للتواجد بالسعودية

الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من مليون حبة “كبتاجون”

الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من مليون حبة “كبتاجون”
واس - الرياض

تمكّنت الجمارك السعودية في منفذ البطحاء من إحباط تهريب (1,170,588) حبة كبتاجون, كانت مُخبأة داخل مركبة قدِمت للجمرك.
وفي التفاصيل بين مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي، أنه أثناء الإجراءات الجمركية لأحدى المركبات عُثر على الكمية مُخبأة داخل أجزاء متفرقة من المركبة “داخل تجاويف الديكورات الداخلية ،وأسفل المقاعد الخلفية ،وداخل الإطار الإحتياطي “. مضيفاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال : يُلاحظ من خلال هذه المحاولات التي تم إحباطها استغلال المهربين لكثير من أجزاء مركباتهم لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات، إلا أن جهود رجال الجمارك السعودية تقف بالمرصاد .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>