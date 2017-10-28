بكوادار نسائية قسماً خاص بالموارد البشرية بمبنى الإدارات النسائية بتعليم الطائف

انشأت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وبتوجيه من المدير العام المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي قسماً نسائيا لإدارة الموارد البشرية وذلك بمبنى الادارات النسائية، فيما بدء العمل به فعليا من قبل كوادر نسائية مؤهلة بعد أن أكملت جميع الأعمال والإجراءات النظامية بشأنه. ويسعى القسم النسائي الجديد لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدات من منسوبات التعليم بجميع فئاتهم الوظيفية من النواحي الادارية كالاجازات والتوظيف والرواتب والبدلات والمكافآت ونقل الاداريات والعاملات والمستخدمات وكذلك التدريب للموظفات وغيرها من الخدمات التي ستقدم بكل يسر وسهولة.

ويأتي إنشاء القسم النسائي لتعزيز التنظيم والتنسيق وكذلك ايجاد نوع من التوازن والتجانس للوصول إلى أفضل أداء وتحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع لها قيادات تعليم الطائف والمسؤولين في الوزارة في تنمية الموارد البشرية وخصوصا العنصر النسائي .