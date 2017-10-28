 الأمير أحمد بن فهد يزور “بيت البيعة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن فهد يزور “بيت البيعة”

المناطق - الأحساء - عبدالله السعيدي

زار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بيت البيعة بحي الكوت بمحافظة الأحساء.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن تاريخ هذا المنزل، وتجول في غرفه، واطلع على ما يحويه من تحف ووثائق توثق تاريخ الأحساء، ومبايعة أهاليها للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، داعياً سموه للاهتمام بالمعالم الأثرية، التي تكون شاهدةً على الحوادث المهمة، ومنها بيت البيعة، مشدداً على أهمية تعريف المجتمع بهذه الآثار، وما له من أهمية في تسجيل جزء من تاريخ المملكة.

يذكر أن بيت البيعة شهد استقبال الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- في عام ١٣٣١هـ لأهالي الأحساء لمبايعته على السمع والطاعة طوعاً ورغبةً، وكان مسمى المنزل “بيت الملا”  نسبةً لقاضي الأحساء الشيخ عبداللطيف الملا، ويعد البيت الذي يقع في حي الكوت وسط مدينة الهفوف أحد المعالم الأثرية التي تحكي قصة ملحمة التوحيد، وما شهدته هذه الملحمة من مراحل في محافظة الأحساء.

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