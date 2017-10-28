حققت 8500 وحدة دم جمعية إيثار تحتفل بمرور العام الثاني لافتتاح للتبرع بالدم

أقامت جمعية تنشط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار ” احتفال السنوي لمركز إيثار للتبرع بالدم بمجمع الراشد للعام الثاني أمس الأول حيث تم تكريم الجهات المشاركة في تشغيل المركز خلال العام المنصرف وهم المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام و مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام و مستشفى قوى الامن و مستشفى الحرس الوطني

وتم تكريم الجهات الداعمة وتكريم المتبرعين والمتطوعين ، وذلك بحضور نائبة رئيس مجلس الادارة الدكتورة حنان الغامدي والاستاذ خليفة الضبيب عضو مجلس الادارة والامين العام للجمعية الدكتور كامل سلامة والمهندس فواد الفاخري مدير مجمع الراشد .

وخلال التكريم تم عرض الحملات التى أقيمت خلال العام لسد حاجتها من الدم بالتعاون مع الجهات بينها حملة دمي لضيوف الرحمن ، دماؤنا فداء للوطن ،دمي صدقة والتي تهدف إلى سد الحاجة في كميات الدم ، والعمل على تعريف مختلف أفراد وشرائح المجتمع بأهمية التبرع بالدم, ونشر ثقافة التبرع، بالإضافة الى تغيير النمط السائد حول مفهوم التبرع بالدم وتعريف كافة شرائح المجتمع وزيادة مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع.

الجدير بالذكر أن المركز حقق 8500 وحدة دم بدا تاريخ 21 اكتوبر 2016 الى 21 اكتوبر 2017 .