هيئة المواصفات تبحث عن “التميز والريادة” عبر المؤتمر الوطني السادس للجودة

تسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر تنظيمها للمؤتمر الوطني للجودة إلى نشر وتعزيز ثقافة الجودة لدى جيل المستقبل وقطاعات المجتمع المختلفة، انطلاقاً من الدور الحيوي للجودة في الرقي بالاقتصاد الوطني وتنميته، وتحقيقاً لـ ” رؤية أن تكون المملكة العربية السعودية بخدماتها ومنتجاتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان في 2020 م”؛ وذلك من خلال إقامة المؤتمر في دورته السادسة، الذى سيُعقد تحت رعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الفترة 28 -30 نوفمبر 2017 في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ويتضمن المؤتمر ورش عمل وجلسات ومحاضرات إضافة إلى المعرض المصاحب ومسابقة الجودة، بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين، لمناقشة وعرض الخبرات والتجارب المحلية الدولية والاستفادة منها ومن الممارسات العالمية المتميزة لاستثمار كل الإمكانات المتاحة للارتقاء بجودة المنتجات ومستوى الخدمات، انطلاقاً من أن الجودة أصبحت خياراً استراتيجياً لتقدم الأمم، وواحدة من أهم الدعائم لتطور الاقتصادات وأحد المعايير المؤثرة في تعزيز تنافسيتها.

وستحل دولة سنغافورة ضيف شرف على المؤتمر من خلال تخصيص إحدى جلساته لها لعرض” التجربة السنغافورية في الجودة والتميز المؤسسي” إذ تعد واحدة من أفضل النماذج الدولية للالتزام بقيم ومعايير الجودة، وكيفية تحقيق التحوّل الاقتصادي في فترة وجيزة، حيث

تعكس هذه المشاركة حرص هيئة المواصفات على أن يحقق هذا المؤتمر نقلة نوعية لتبني ممارسات الجودة على أرض الواقع.