 وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في الدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعقدون غداً اجتماعاً في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في الدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعقدون غداً اجتماعاً في الرياض

وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في الدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعقدون غداً اجتماعاً في الرياض
واس - الرياض

يعقد أصحاب المعالي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، غداً اجتماعاً في الرياض .
ويناقش الاجتماع تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولًا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على الأراضي كافة في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية و استقلاله وسيادته .
وينتظر أن يبحث الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف، وجهود مختلف الأطراف المشاركة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية، ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.
وقادت المملكة العربية السعودية هذا التحالف تلبية لطلب رسمي من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وحظي بدعم مجلس الأمن الدولي من خلال إصداره القرار رقم 2216.
ويدعم التحالف الحل السياسي في اليمن من خلال دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة.

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