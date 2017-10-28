 الأمير خالد بن بندر بن سلطان يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمير خالد بن بندر بن سلطان يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا
واس - الرياض

‏استقبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بقصر بيلفو في برلين، يوم الاثنين الماضي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الذي سلم أوراق اعتماده سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ووصف سمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان، العلاقات السعودية الألمانية بالتاريخية، وتقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة التي تتناسب مع حجمهما الدولي الكبير، مؤكداً حرصه على بذل كل الجهود لتنمية هذه العلاقات وزيادة أواصر الصداقة وتعزيز سبل التقارب والتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة بما يعود بالنفع على البلدين تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ورؤية المملكة 2030.

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