 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9000 سلة غذائية بمديرية الشماتين بتعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9000 سلة غذائية بمديرية الشماتين بتعز

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9000 سلة غذائية بمديرية الشماتين بتعز
واس - تعز

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 9000 سلة غذائية في مديرية الشمايتين في محافظة تعز ، يستفيد منها الأسر التي فقدت معيلها والأسر النازحة في المديرية، ضمن مشروع توزيع 76250 سلة غذائية مخصصة لمحافظة تعز.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمه التي يعيشونها.

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