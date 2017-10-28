 “العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت لتصحيح نشاطها الفعلي إلكترونياً تفاديا لإيقاف الخدمات عن غير الملتزمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت لتصحيح نشاطها الفعلي إلكترونياً تفاديا لإيقاف الخدمات عن غير الملتزمين رئيس مجلس اللوردات البريطاني ينوه بجهود المملكة في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتعاونها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الشؤون البلدية : إنشاء 301 محطة للرصد المساحي المستمر في أنحاء المملكة مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9000 سلة غذائية بمديرية الشماتين بتعز خادم الحرمين يوافق على البدء بمشروع تأهيل بئر زمزم الأمير خالد بن بندر بن سلطان يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في الدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعقدون غداً اجتماعاً في الرياض هيئة المواصفات تبحث عن “التميز والريادة” عبر المؤتمر الوطني السادس للجودة حققت 8500 وحدة دم جمعية إيثار تحتفل بمرور العام الثاني لافتتاح للتبرع بالدم الأمير أحمد بن فهد يزور “بيت البيعة” أمين منطقة تبوك يتفقد مشاريع الأمانة ميدانيا 3389 موظفًا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ 114 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة غداً

“العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت لتصحيح نشاطها الفعلي إلكترونياً تفاديا لإيقاف الخدمات عن غير الملتزمين

“العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت لتصحيح نشاطها الفعلي إلكترونياً تفاديا لإيقاف الخدمات عن غير الملتزمين
واس - الرياض

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيًا، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة. مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المُستهدَفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة على www.mlsd.gov.sa.
وأضاف أباالخيل أن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، وكذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق مايثبت ذلك. مؤكدا أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وستقوم أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة.
وأوضح، أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبينًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>