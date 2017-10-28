 ختام فعاليات تمرين “مركز التفوق الجوي” في باكستان لعام 2017 م | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ختام فعاليات تمرين “مركز التفوق الجوي” في باكستان لعام 2017 م

ختام فعاليات تمرين “مركز التفوق الجوي” في باكستان لعام 2017 م
المناطق ـ الرياض

اختتمت صباح اليوم المناورات العسكرية بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الباكستانية، بمشاركة القوات التركية، في تمرين (مركز التفوق الجوي) لعام 2017م في جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه ورئيس هيئة العمليات للقوات الجوية السعودية اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان.
وشهدت المناورة الختامية عدداً من الاستعراضات والتكتيكات العسكرية الجوية، من قبل طائرات للقوات السعودية والقوات الباكستانية بقيادة العقيد الطيار الركن عبدالعزيز الحصيني، يرافقه قائد القوات الجوية الباكستانية الفريق أول سُهيل أمان .
وعبّر رئيس هيئة العمليات الجوية في ختام المناورات عن فخره بالأداء المبهر للمشاركين كافة، الذي عكس الاحترافية العالية و قوة الانسجام في أداء المهام المنفذه للقوات الجوية للدول المشاركة.
من جهته أوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن عبدالعزيز الحصيني أن الأهداف المرجوة من هذه المناورات تحققت على أكمل وجه، و تمثل ذلك في أداء المشاركين للمهام المناطة بهم، من بداية انطلاق المناورات و حتى ختامها، بأداء مميز و جهد دؤوب.

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