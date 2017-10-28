تتويج الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في دورتها الاولى

توج نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز الجمعيات والمؤسسات الفائزة في الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في الحفل التكريمي الذي اقيم مؤخراً ، بالعاصمة المغربية الرباط ، بحضور معالي وزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسمية الحقاوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز خوجة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد في كلمة له بهذه المناسبة ” اننا اليوم نحتفي بالفائزين في الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، برعاية من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربيه، والذي نتقدم اليه جميعاً بخالص الشكر والعرفان على رعاية جلالته الكريمه لحفل الجائزة ، التي حظيت بموافقة سامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ انطلاقا مما توليه حكومتنا الرشيدة في دعم العمل الانساني والخيري. ولعل اخرها الدعم المباشر الذي حظيت به الجمعيات الخيريه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ .

وأكد سموه أن مؤسسة الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية واتخذت من دعم العمل الإنساني والخيري أولوية إستراتيجية بالنسبة إليها، وتأتي هذه الجائزة في وقت أضحى فيه العالم العربي أحوج ما يكون إلى الدفع بالعمل الإنساني والخيري للإسهام في تنمية مجتمعاته وتجاوز عقباته، وذلك من خلال إثراء روح المنافسة الشريفة بين مؤسسات العمل الإنساني والخيري بغية تطوير أدائها وما سيترتب على ذلك من آثار ايجابية على المستفيدين من خدماتها.

وأضاف سموه ” و يأتي هذا الاحتفال بمناسبة انتهاء الدوره الاولى وتكريم الفائزين نتاجا لعمل تكاملي مشترك مع شركائنا في هذه الجائزة وهى المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، والذين عملوا معنا منذ اطلاق الجائزة و إعداد دليلها الشامل ومرورا بعمليات التقييم وانتهاء بإظهار النتائج . و نشكر وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على مشاركتها لنا واستضافة هذا الحفل .

و هنأ سموه الفائزين فى هذه الدوره من مختلف الدول العربية متمنيا لهم المزيد من النجاحات في تحقيق رسالتهم الانسانية وانتشار اثارها الايجابية لتستفيد منها مجتمعاتهم متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني في كلمة له في الحفل ” يسرنا في المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، وبالتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أن نرحب بكم في حفل جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي ، في دورتها الأولى ، وتأتي هذه الشراكة بين المنظمة والمؤسسة في إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجوائز التميز المؤسسي كأحد أنشطتها الرئيسة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس امناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ، و رئيس مجلس امناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية ، قد أعتمد اسماء الفائزين من المؤسسات والجمعيات الخيرية الفائزة بالدورة الأولى ، ولقد انهت اللجان المكلفة بإظهار نتائج أعمالها ، حيث شارك في الجائزة 156 مؤسسة وجمعية خيرية على مستوى الوطن العربي موزعة على 15 دولة ، إذ شكلت لجان التقييم من أربعة دول وهي المملكة العربية السعودية ، المملكة الاردنية الهاشمية ، جمهورية مصر العربية ، جمهورية السودان ، وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة ، وتم ترشيح الفائزين طبقاً لمعايير الجائزة وإعلان النتائج ، هذا ولقد فاز بفروع الجائزة الجهات التالية :

– فرع المؤسسات الكبيرة : الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ( بناء )من السعودية ، جمعية بيت الخير من الامارات ، جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية من السعودية .

– فرع المؤسسات المتوسطة : جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الايتام من مصر ، الجمعية الخيرية الاسلامية التطوانية من المغرب ، جمعية البر الخيرية بصامطة من السعودية .

– فرع المؤسسات الصغيرة : جمعية فتاة البدائع الخيرية للتنمية الاجتماعية السعودية ، الجمعية الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة ، مصر ، الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة من المغرب.

وتعد الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والتي تهدف الى تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات الخيرية من خلال محاولة استيفائها لمعايير الجائزة . حيث جرى تصميم الجائزة وتحديد معاييرها بناء على أفضل الممارسات في مجال العمل الخيري على مستوى العالم ، كما أن الجائزة تسعى إلى تحديث معاييرها لتأتي متوافقة مع أفضل المعايير العالمية في مجال العمل الخيري .

وأوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري ” أن الجائزة هي أحد أنشطة المؤسسة التي تعتز بها إذ صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إطلاقها على مستوى الوطن العربي بهدف تطوير أداء المؤسسات والجمعيات ذات البعد الإنساني من خلال المنافسة على الفوز بالجائزة بتطبيق معاييرها التي تعكس تقييم الأداء في العناصر المختلفة مثل خدمات المستفيدين وتخطيط الاستراتيجية والقيادة وغيرها من العناصر الآخرى .

و قدم الأنصاري الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة على إطلاقة هذة الفكرة ودعمه لها، إلى أن تم الانتهاء من تنفيذها، مثمناً لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد تشريفه الحفل وتكريم الجمعيات والمؤسسات الفائزة بالدورة الاولى للجائزة