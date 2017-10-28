 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين : مشروع ” نيوم ” خطوة اقتصادية تنموية تصب في رؤية 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين : مشروع ” نيوم ” خطوة اقتصادية تنموية تصب في رؤية 2030

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين : مشروع ” نيوم ” خطوة اقتصادية تنموية تصب في رؤية 2030
واس - المنامة

عد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين ، الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع “نيوم”NEOM ، خطوة تنموية اقتصادية تجسد الرؤية الحكيمة والثاقبة للقيادة في المملكة العربية السعودية لاستشراف المستقبل من أجل بناء الإنسان وتطوير وتنمية المكان، وأحد أهداف رؤية المملكة 2030م التي تستشرف المستقبل وتمثل قفزة مهمة في مفهوم التنمية والتحول الاقتصادي في السعي نحو أفاق أرحب وأشمل في التنوع في الموارد وإيجاد الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق تنمية شاملة .
وقال : إن المشروع يهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية نموذجاً رائدا في مختلف المجالات التنموية كافة ويعزز مكانتها الاقتصادية ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً على مستوى العالم، مؤكدًا أن المشروع سيكون أحد أهم العواصم الاقتصادية في المستقبل القريب ويمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الخاصة والحكومية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر بيئة أعمال تجارية ومعايير عالمية لنمط الحياة ومجتمعا فاعلا ومتنوعا، و فرصا وظيفية متنوعة وتأمين سبل حياة راقية مثل النقل والسكن والاستقرار والرعاية الصحية بأكفأ الإمكانات وأحدثها .

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