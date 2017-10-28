واشنطن: أمريكا لن تمول قوة أفريقية جديدة ضد الإرهاب قبل معرفة استراتيجيتها

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وقائد القوات الأمريكية في أفريقيا، إن الولايات المتحدة تُساند بشدة قوة عسكرية أفريقية لمكافحة المتشددين في منطقة الساحل، لكنها تحتاج للاطلاع على استراتيجيتها العملية، قبل بحث تمويل هذه القوة.

ولكن السفيرة نيكي هيلي والجنرال توماس والدهاوزر، أضافا أن واشنطن أبدت تحفظاً على تمويل الأمم المتحدة للقوة التي ستشكل من جنود من مالي، وبوركينافاسو، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا.

وتشارك الولايات المتحدة حالياً بأكثر من ربع ميزانية مهمات حفظ السلام في الأمم المتحدة، البالغة 7.3 مليار دولار.

وقالت هيلي إن واشنطن تريد أن تعرف: “ماذا ستكون الاستراتيجية، وكيف يرون تطبيق ذلك، وما سيتطلبه الأمر قبل أن تلتزم بتمويل تقدره الأمم المتحدة”.

وأضافت للصحافيين أمس الجمعة: “أرونا شيئاً، نحن منفتحون على الأمر ولا نقول لا. لكن ما نقوله حالياً هو أنه ليس هناك حرفياً أي معلومات حصلنا عليها لتطمئنا بأنهم يعرفون بالضبط كيف سيسير الأمر”.

وأقلق صعود جماعات متشددة، بعضها مرتبط بتنظيمي القاعدة، وداعش، في منطقة الساحل قوىً غربيةً مثل فرنسا التي أرسلت آلاف الجنود إلى المنطقة للتصدي لها.

كما تستهدف الولايات المتحدة تنظيم داعش في ليبيا، وحركة الشباب المتشددة، في الصومال.

تحديات

وقال والدهاوزر الذي يشرف على القوات الأمريكية في أفريقيا: “مع كل التحديات في أفريقيا مثل الطفرة في عدد الشبان والفقر والافتقار للحوكمة، تزدهر في المساحات الشاسعة المفتوحة تنظيمات متطرفة عنيفة مثل داعش، والقاعدة”.

وأدلى القائد الأمريكي بتلك التصريحات لمجموعة صغيرة من الصحافيين ترافق هيلي في أول جولة لها في أفريقيا سفيرةً لبلادها في الأمم المتحدة، والتي تشمل إثيوبيا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية.

وقال والدهاوزر: “قوات الأمم المتحدة لا تكافح الإرهاب بل تقوم بعمليات حفظ للسلام” ما يعكس انزعاج الولايات المتحدة من تمويل الأمم المتحدة لتلك القوة.

وتُخطط قوة مكافحة الإرهاب الأفريقية المعروفة باسم مجموعة دول الساحل الخمس، لشن أول عمليات مشتركة في الأيام المقبلة.

تحذير فرنسي

وساندت الولايات المتحدة قراراً صوت مجلس الأمن الدولي عليه في يونيو (حزيران) وصاغت فرنسا مسودته لمنح قوة الساحل الدعم السياسي، لكن واشنطن رفضت دعم منح القوة تفويضاً رسمياً من الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي أمر تلك القوة الإثنين المقبل.

وقالت هيلي إن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الثنائي لدول مجموعة الخمس بشكل ثنائي، وعند سؤالها عن مدى استعداد واشنطن للمساهمة في القوة قالت: “ستسمعون عن ذلك… قريباً”.

وقال والدهاوزر إن الولايات المتحدة تُساهم في مجال الدفاع بـ 51 مليون دولار لدول مجموعة الساحل الخمس بشكل ثنائي.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي الأسبوع الماضي، إن على الولايات المتحدة تكثيف دعمها لقوة الساحل، وإلا فقد تواجه تلك القوة الفشل تاركةً القوات الفرنسية لتحمل عبء المهمة.

وذكر تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن هذا الشهر، أن ميزانية تلك القوة تبلغ 490 مليون دولار للعام الأول، وأنها لم تحصل إلا على 25% فقط منذ هذا المبلغ.

وقال والدهاوزر إن دول مجموعة الساحل الخمس ناقشت قوة مكافحة الإرهاب مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في مايو (أيار)، في مؤتمر للدفاع نظمته الولايات المتحدة، في ألمانيا.

وأضاف: “هذا بالضبط ما نريد أن يحدث، نريد الدول الشريكة التي تتفق معنا على ذات الأهداف الاستراتيجية العامة أن تفعل ذلك. نريد أن نعزز هذا النوع من السلوك”.