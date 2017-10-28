 روسيا تتسلم مطار منج بريف حلب بعد انسحاب “قسد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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روسيا تتسلم مطار منج بريف حلب بعد انسحاب “قسد”

روسيا تتسلم مطار منج بريف حلب بعد انسحاب “قسد”
المناطق - وكالات

رفعت القوات الروسية علم بلادها فوق مطار منج العسكري في ريف حلب الشمالي اليوم السبت بعد خروج عناصر قوات سوريا الديمقراطية باتجاه مدينة عفرين.

وقال مصدر في المعارضة السورية، إن “تسليم مطار منج جنوب بلدة عزاز للقوات الروسية اليوم، هو مؤقت لحين دخول فصيل عسكري سوري تابع للجيش الحر، تم تشكيله في وقت سابق ومُتوافَق عليه من قِبل أنقرة وموسكو، ويُرجَّح أن يكون ألوية النصر  وتكون القوات الروسية هي خط الفصل واتمام عملية المراقبة وفتح طريق حلب غازي عنتاب”.

وأضاف المصدر “عناصر قوات سوريا الديمقراطية باشرت بالانسحاب منذ أمس، وخرجت جميع الآليات التابعة لها صباح اليوم، كما أزالت كل الإعلام والرايات الخاصة بها”.

وأشار المصدر إلى أن ذلك ترافق مع دخول قوات المشاة الروسية التي قدمت من قاعدة كفر جنة.

وكشف المصدر عن انسحاب قوات قسد من قرى وبلدات عربية في المنطقة، ومنها مدينة تل رفعت وبلدات كفرنيا ومنج ومرعناز وحربل ودير جمال ومريمين والشوارغة”.

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