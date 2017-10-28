الإنذار المبكر : هطول أمطار رعدية على بعض محافظات عسير لمدة ساعتين

نبّهت هيئة الأرصاد عبر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية، على بعض محافظات عسير لمدة ساعتين.

وقالت الهيئة إنّه من المتوقع أن تشهد فرشاط وخميس مشيط وبارق والمجاردة والنماص والأجزاء المجاورة لها، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت أنّ الحالة الماطرة ستبدأ في تمام الساعة: 17:55 اليوم السبت الموافق 08-02-1439 وتنتهي عند الساعة 20:00 من مساء اليوم .