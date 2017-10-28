 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة يفتتح في الرياض شهر ربيع الأول القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة يفتتح في الرياض شهر ربيع الأول القادم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة يفتتح في الرياض شهر ربيع الأول القادم
واس - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يفتتح نيابة عنه – أيده الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 11 ربيع الأول 1439هـ الموافق من 27 إلى 29 نوفمبر 2017، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات.
وتكتسب هذه الدورة أهمية كبيرة؛ كونها تأتي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على التنوع والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية، ودمج فلسفة الابتكار والمعرفة التكنولوجية في منظومة الإنتاج.
ويقوم منتدى الرياض الاقتصادي بدور مهم بوصفه مركزاً بحثياً للتفكير الاستراتيجي لدعمه القرار الاقتصادي التنموي، من خلال تشخيص القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً على الساحة، وإيجاد الحلول الواقعية لها.
ويتناول المنتدى في دورته القادمة خمس دراسات هي: “دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وزيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، ودور المنظومة التشريعية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبُنى الأساسية وتشغيلها، وقياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي.

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